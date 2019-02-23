جوايدو يتحدى حظر السفر ويصل إلى كولومبيا بمساعدة الجيش

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو يوم الجمعة، أن الجيش "شارك" في مساعدته على تحدي حظر السفر الذي فرضته عليه الحكومة من أجل مغادرة البلاد لحضور حفل موسيقي خيري في كولومبيا.

وقال جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً واعترفت به 50 دولة "نحنا هنا تماماً لأن القوات المسلحة شاركت في هذه العملية".

وعبر غوايدو الحدود من أجل تنظيم ادخال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا، بعدما أمر الرئيس نيكولاس مادورو الجيش بعدم السماح لهذه المساعدات بدخول البلاد.

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