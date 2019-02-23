شكرا لقرائتكم احذر.. لفظ هذه الكلمة 5 مرات يعطل آيفون! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاني هواتف آيفون من مشكلة غريبة تتمثل في تعطل الأجهزة، في حال استخدام الإدخال الصوتي لنطق كلمة "هايفن – hyphen" خمس مرات متتالية، لكن لا داعي للقلق، فلن يحدث شيء آخر أثناء التجربة.

ويظهر هذا الخلل فقط مع أجهزة iPhone 6 و6s و6s Max و8 وX و XS Max ومع نظام التشغيل iOS 12.1، لكنها لا تعمل على هاتف iPhone SE ونسخة iOS 10.3.1.

ويؤدي نطق كلمة هايفن 5 مرات إلى تعطل تطبيق تسجيل الصوت، وتعطل مشغل iOS، الأمر الذي يعيد المستخدم إلى الشاشة الرئيسية للهاتف.

إلا أن هذا العطل ليس خطيراً، إذ يعاود الهاتف عمله كما كان من قبل دون فقدان أي معلومات، لذلك يمكنك إجراء التجربة بنفسك إذا أردت.

مشاكل غريبة

يذكر أن هواتف آيفون عانت سابقًا من مشاكل غريبة، مثل إعادة ضبط تاريخ الهاتف إلى تاريخ 1 يناير 1970 ، يؤدي إلى إعادة تشغيل الهاتف بشكل مستمر.

وتواجه شركة آبل مشكلة في حل الأخطاء الغريبة منذ إصدارها لنظام التشغيل iOS 12، والتي كان آخرها مشكلة فيس تايم الجماعي.

وبالرغم من أن آبل اعتذرت عن هذا الخلل وقامت بإصلاحه، لكن التحديث وصل مع مشاكل أخرى، إذ يواجه بعض المستخدمين أخطاء في الشبكة تتعلق بشريحة الاتصال SIM والشبكة اللاسلكية واي فاي.

تجدر الإشارة إلى أن آبل تستعد لكشف النقاب عن النسخة القادمة من نظامها التشغيلي iOS 13 لأجهزة هواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية في الثالث من شهر يونيو/حزيران، ويبدو أننا سنحصل على تحسينات في التصميم باستخدام الوضع الداكن Dark Mode والمزيد من الإمكانيات لنظام آيفون.