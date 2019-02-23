غوايدو: الجيش ساعدني في تحدي حظر السفر والوصول الى كولومبيا

اسماء السيد - كولومبيا: أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو الجمعة أن الجيش "شارك" في مساعدته على تحدي حظر السفر الذي فرضته عليه الحكومة من أجل مغادرة البلاد لحضور حفل موسيقي خيري في كولومبيا.

وقال غوايدو الذي اعلن نفسه رئيسا واعترفت به 50 دولة "نحنا هنا تماما لأن القوات المسلحة شاركت في هذه العملية".

وعبر غوايدو الحدود من أجل تنظيم ادخال مساعدات انسانية الى فنزويلا، بعدما أمر الرئيس نيكولاس مادورو الجيش بعدم السماح لهذه المساعدات بدخول البلاد.

