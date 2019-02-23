شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام أبوالمجد: الإرهابيون لديهم كتائب إلكترونية للتلاعب بالسوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عصام أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن جماعة الإخوان الإرهابية لديها أجنحة تسيطر على السوشيال ميديا فى عدد من دول العالم وتعمل وفق آليات منظمة للوى الحقائق وتغير المفاهيم والتلاعب بعقول المنظمات التى تستهدفها للضغط على مصر، فى مسعى منها لفتح الباب لعودتها مرة أخرى وهو ما لم يحدث، وذلك لأن الشعب المصرى هو من لفظ تلك الجماعة الإرهابية.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال تمارس الغش والخداع على المواطنين وتحاول جاهدة أن تغير حقيقة الأمور، وهو ما ظهر جاليا فى قضية الإرهابيين التسعة والتى حولوا فيها الإرهابى المتطرف القاتل من شخص قاتل إلى ضحية ومجنى عليه، على الرغم من الاعترافات التى اعترف بها.

وأوضح "أبو المجد" أن الجماعة الإرهابية تتخفى عبر وسائل التواصل الاجتماعى عبر عدد من المنصات والصفحات الكبيرة والتى كانت تظهر فى صورة صفحات اجتماعية وأخلاقية وكذلك رياضية، لتجذب المواطنين إليها وتمرير أفكارهم إليها، وبعد ذلك تحريك المشاركين عبر تلك الصفحات وهو ما وضعنا فى مسئولية مجتمعية وقانونية للتعامل مع القائمين على تلك الصفحات، وكشف حقيقة قيادة تلك الصفحات هل من الداخل أم من خارج مصر.