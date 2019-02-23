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شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مجدى ملك يطالب بمواجهة عجز عمال النظافة بمركز سمالوط بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيه إلى وزراء البيئة والتنمية المحلية، وكذلك محافظ المنيا، بشأن العجز الشديد فى عمال النظافة بمركز سمالوط بالمنيا.
وأضاف ملك، فى نص طلب الإحاطة، أن العجز الشديد فى عمال النظافة أثر على البيئة وصحة المواطنين، بسبب كثافة الأتربة التى تعطى الشوارع والأرصفة داخل مدينة سمالوط فى ظل غياب تام لعمال النظافة، مطالبا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشته فى حضور المسئولين لبيان أوجه القصور فى العمل.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إيجاد حل عاجل وسريع لإنهاء الأزمة، وتوفير العمالة اللازمة من رجال النظافة بمركز سمالوط لحل تلك المشكلة.
طلب احاطة من النائب مجدى ملك
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