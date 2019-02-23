زعيتر: إشتريت 40 قطعة سلاح من مالي الخاص لحمايتي الشخصية

أكد الوزير السابق والنائب غازي زعيتر أنه اشترى في عام 2016، 40 قطعة سلاح، مؤلفة من 10 بنادق آلية، و30 مسدساً من ماله الخاص لحمايته الشخصية زود بها مرافقيه في بيروت وبعلبك والهرمل.

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أوضح زعيتر ان "السلاح اشتراه من شركة سويسرية ضمن صفقة وافقت عليها الحكومة السويسرية"، مشدداً على أنها "تمت وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء في سويسرا ولبنان، بالنظر إلى أن شركات السلاح السويسرية لا تستطيع بيع السلاح من غير موافقة الدولة هناك. وأكد أن "لا علاقة للجيش اللبناني بها، ولا للدولة اللبنانية"، نافياً المعلومات التي تحدثت عن أنه اشتراها لتزويد مأموري الأحراش بها، عندما كان وزيراً للزراعة، مؤكداً أنه "ليس مطلوباً في القانون اللبناني أصلاً أن يكون مأمورو الأحراش مسلحين".