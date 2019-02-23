أشارت مصادر "المستقبل" لـ"الأخبار" إلى انه حين تحدّثت كتلة "المستقبل" عن غدر سياسي كان المقصود رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أوعز إلى أحد أعضاء المجلس الدستوري بقلب النتيجة ضد جمالي.
ولفتت إلى ان "رئيس الحكومة سعد الحريري بإعادة تسمية جمالي أخذ قرار الترشيح بشكل انفرادي، ووضع الجميع أمام أمر واقع هو من سيرسم خريطة التحالف في الأسابيع التي ستسبق الانتخابات الفرعية".
كانت هذه تفاصيل خبر الأخبار: الحريري وضع الجميع أمام أمر واقع سيرسم خريطة التحالف قبل الانتخابات الفرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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