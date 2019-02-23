يعقوبيان: على باسيل ونادر الحريري إثبات براءتهما وإذا كنت متهمة فأرفع الحصانة عني

لفتت النائبة بولا يعقوبيان، تعليقًا على ردود الفعل على كلامها خلال حلقة تلفزيونية أمس، من قبل رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل ونادر الحريري، إلى "أنّني أتمنّى أن يعودا إلى القضاء. أنا طلبت من المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم سؤال باسيل أقلّه عن حصة تكلّم عنها الأخير في الكهرباء والبواخر والاتصالات".

ونوّهت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "على باسيل ونادر الحريري أن يقدّما الأدلة الّتي تثبت براءتهما، وإذا كنت أنا متّهمة بأي شيء، فأرفع الحصانة النيابية عنّي طبعًا".