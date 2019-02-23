الأخبار: طرد موظفين بطريقة تعسفية من مستشفى تلّ شيحا في زحلة

علمت "الأخبار" ان مستشفى تلّ شيحا في زحلة، يواجه منذ فترة مشاكل عدّة وانتقادات تواجه سوء الإدارة، مع عدم انعقاد مجلس الإدارة منذ أشهر.

ولفتت مصادر متابعة للملّف لـ"الأخبار" إلى انّ "الأمور بلغت حدّ البدء بطرد الموظفين بطريقة تعسفية، ومن دون دفع التعويضات، وهم حتى الساعة ثلاثة: هـ.أ.خ.، ل.ق.، ر.ق.، مع تهديد موظفين آخرين بالطرد".