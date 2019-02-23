كرامي: الاتصالات مع ميقاتي حول الانتخابات الفرعية مفتوحة

لفت النائب فيصل كرامي في اتصال مع "الأخبار" إلى أن "صورة التحالفات للانتخابات الفرعية في طرابلس ليست واضحة تماماً"، مشيراً إلى أن "الاتصالات بيني وبين رئيس الحكومة السابق النائب نجيب ميقاتي مفتوحة منذ أيام"، وأن الأخير "وعدني بأنه لن يتخذ القرار قبلَ التنسيق معي".

وأكد انه "لا يزال هناك وقت قبل اتخاذ القرار، وهو متوقف على ما إذا كان طه ناجي سيترشح من جديد أو أن هناك شخصية أخرى سيتمّ تبنيها. ومن ثم اتضاح صورة التحالفات التي سيصوغها رئيس الحكومة الحريري. فهل ستكون المعركة ضد شخص واحد أم سيكون هناك أكثر من مرشّح". وأضاف: "على ضوء كل ذلك سأقرر، فإما أن لا أشارك بالمعركة بالمطلق أو أشارك فيها بقوة".