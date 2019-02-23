الأخبار: الموسوي خالف القرار التنظيمي لحزب الله الذي حصر مداخلات نوابه بـ4

علمت "الأخبار" أن قيادة حزب الله اعتبرت أن النائب نواف الموسوي خالف القرار التنظيمي الذي حصر مداخلات نواب كتلة الوفاء للمقاومة بأربعة من الأعضاء، وحدد مسبقاً إطار الحديث وعناوينه، كذلك فإنه لم يلتزم عدم الانجرار إلى أي مواجهة سياسية مع أي طرف قبل العودة إلى رئيسه المباشر، أي رئيس الكتلة.
يذكر ان مجلس شورى حزب الله، وهو الهيئة القيادية الأعلى، اتخذ قراراً يقضي بتجميد كل الأنشطة النيابية والسياسية والحزبية والإعلامية للنائب نواف الموسوي، وذلك لمدة سنة كاملة.
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