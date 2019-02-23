افتتاح معرض المنتجات الزراعية الفرنسية بحضور "ماكرون"

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فرنسا - خالد شقير
يفتتح المعرض الدولي للزراعة الفرنسي لعام 2019 أبوابه اليوم في باريس، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويحتفل هذا المعرض منذ 50 عاماً بالكفاءة الزراعية ويعد مناسبة مميزة لاكتشاف
هذا وتعتبر فرنسا من أفضل الدول في العالم في الإنتاج الزراعي
ويأتي المعرض هذا العام وسط احتجاجات شديده للرئيس ماكرون وحكومه إدوار فيليب التي وعد بحماية الزراعيين والفلاحين الفرنسيين إلا أن مشاكلهم مازالت قائمة.
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