افتتاح معرض المنتجات الزراعية الفرنسية بحضور "ماكرون"

إيمانويل ماكرون

فرنسا - خالد شقير

يفتتح المعرض الدولي للزراعة الفرنسي لعام 2019 أبوابه اليوم في باريس، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويحتفل هذا المعرض منذ 50 عاماً بالكفاءة الزراعية ويعد مناسبة مميزة لاكتشاف

المنتجات المحلية لمختلف المناطق الفرنسية والعالم أجمع، بمشاركة 18000شركة إنتاج زراعي.هذا وتعتبر فرنسا من أفضل الدول في العالم في الإنتاج الزراعيالمتميز والحيواني أيضا، ويستقبل حوالي 400 ألف زائر كل سنة للإطلاع على أحدث طرق الإنتاج.

ويأتي المعرض هذا العام وسط احتجاجات شديده للرئيس ماكرون وحكومه إدوار فيليب التي وعد بحماية الزراعيين والفلاحين الفرنسيين إلا أن مشاكلهم مازالت قائمة.