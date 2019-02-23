تحذير دولي لفنزويلا من استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين

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حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش السلطات الفنزويلية على عدم استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، بعد أن أطلقت الشرطة النار على شخصين وقتلتهما خلال محاولتهما منع اغلاق معبر حدودي مع البرازيل.
وقال جوتيريش في بيانه "الأمم المتحدة سوف تستمر بالعمل بما يتوافق مع مبادئ الانسانية والحيادية والنزاهة والاستقلالية والعمل مع
وقتل رجل وزوجته وجرح 15 آخرون من السكان الأصليين للبلاد في مواجهات مع جنود فنزويليين، وفق ما أوردته منظمة "كايب كايب" الحقوقية.
ووقع الاشتباك في ولاية بوليفار الجنوبية الشرقية بالقرب من
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياثا إن فنزويلا والولايات المتحدة مازالتا تجريان محادثات بشأن وضع الدبلوماسيين الأميركيين في كراكاس قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده مادورو لمغادرتهم البلاد هذا الأسبوع.
وأضاف أرياثا في إفادة صحفية بالأمم المتحدة أن مسؤولين فنزويليين سيلتقون مع اليوت أبرامز المبعوث الأميركي الخاص لفنزويلا لبحث هذه القضية.
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