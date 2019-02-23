جوايدو من كولومبيا: الجيش ساعدني على السفر خارج فنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، السبت، أن الجيش "شارك" في مساعدته على تحدي حظر السفر الذي فرضته عليه الحكومة من أجل مغادرة البلاد، لحضور حفل موسيقي خيري في كولومبيا.

وقال جوايدو "نحن هنا تماما لأن القوات المسلحة شاركت في هذه العملية".



وعبر جوايدو الحدود من أجل تنظيم إدخال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا، بعدما أمر الرئيس نيكولاس مادورو الجيش بعدم السماح لهذه المساعدات بدخول البلاد.



وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي فرضت المحكمة العليا في فنزويلا حظرا على سفر جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، كما قضت بفرض قيود مالية عليه تتضمن تجميد حساباته المصرفية.





وقال رئيس المحكمة مايكل مورينو إن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، البالغ من العمر 35 عاما، "ممنوع من مغادرة البلاد حتى انتهاء التحقيق" الأولي، مشيرا إلى أن المحكمة قررت أيضا "تجميد حساباته المصرفية".

وفي منتصف الشهر الجاري، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه سيتم تقديم جوايدو إلى المحاكمة عاجلا أو آجلا لخرقه دستور البلاد.