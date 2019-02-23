شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شرطي باكستاني في هجوم مسلح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام أباد) لقي أحد رجال الشرطة الباكستانية حتفه، وأصيب أربعة آخرون جراء هجوم مسلح نفذه شخص مجهول الهوية أمس (الجمعة) على حاجز أمني في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد. لقي أحد رجال الشرطة الباكستانية حتفه، وأصيب أربعة آخرون جراء هجوم مسلح نفذه شخص مجهول الهوية أمس (الجمعة) على حاجز أمني في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد. وأوضح قائد شرطة راولبندي عباس أحمد في تصريح صحفي أن الهجوم وقع في حي صادق آباد، مشيرا إلى أن منفذ الهجوم تمكن من الفرار بعد إطلاق النار على الشرطة. وأضاف المصدر أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ونُقل الضحايا إلى المستشفى، مبينا أن البحث لا يزال جاريا عن منفذ الحادثة.



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