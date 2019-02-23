شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف المصري: «قوائم سوداء» لقنوات «الإخوان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة) طالب وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة بإعداد قوائم سوداء محلياً وإقليمياً وعالمياً بالقنوات والمواقع التي تدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية وتتبنى الفكر المتطرف وتحرض على العنف وسفك الدماء وترويع الآمنين، وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لمحاسبة هؤلاء المجرمين. وقال جمعة في بيان أمس (الجمعة) إن مواقع الإخوان الإرهابية تشكل جريمة ضد الإنسانية، لما تقوم به هذه المواقع والقنوات من تحريض صريح على القتل وسفك الدماء والفساد والإفساد واحتراف الكذب والتشويه. ودعا إلى كشف حقيقة هذه الجماعات العميلة الخائنة، وعناصرها الضالة المأجورة التي أعماها وأضلها عن سواء السبيل حرصها على ما تتلقاه من تمويل وما تحصل عليه مقابل خيانتها لدينها ووطنها، والعمل على كشف هؤلاء المنافقين الكذابين الضالين المضلين المفسدين، وتحذير الناس من أكاذيبهم ومغالطاتهم وأباطيلهم وضلالاتهم بالحجة والبرهان، حتى لا يخدع بعض الناس بمعسول كلامهم. وشدد وزير الأوقاف على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه وطنياً وإقليمياً وعالمياً، محذرا من التقاعس عن مواجهته دوليا، ونوه بكل جهد وطني شريف على مستوى الأفراد أو المؤسسات يحمل على عاتقه مواجهة عناصر الضلال والشر، سواء أكانت هذه المواجهة بالفكر، أم بالقانون، أم بتقليم أظافر هذه الجماعات ودحرها أمنياً وعسكرياً.

طالب وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة بإعداد قوائم سوداء محلياً وإقليمياً وعالمياً بالقنوات والمواقع التي تدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية وتتبنى الفكر المتطرف وتحرض على العنف وسفك الدماء وترويع الآمنين، وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لمحاسبة هؤلاء المجرمين. وقال جمعة في بيان أمس (الجمعة) إن مواقع الإخوان الإرهابية تشكل جريمة ضد الإنسانية، لما تقوم به هذه المواقع والقنوات من تحريض صريح على القتل وسفك الدماء والفساد والإفساد واحتراف الكذب والتشويه. ودعا إلى كشف حقيقة هذه الجماعات العميلة الخائنة، وعناصرها الضالة المأجورة التي أعماها وأضلها عن سواء السبيل حرصها على ما تتلقاه من تمويل وما تحصل عليه مقابل خيانتها لدينها ووطنها، والعمل على كشف هؤلاء المنافقين الكذابين الضالين المضلين المفسدين، وتحذير الناس من أكاذيبهم ومغالطاتهم وأباطيلهم وضلالاتهم بالحجة والبرهان، حتى لا يخدع بعض الناس بمعسول كلامهم. وشدد وزير الأوقاف على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه وطنياً وإقليمياً وعالمياً، محذرا من التقاعس عن مواجهته دوليا، ونوه بكل جهد وطني شريف على مستوى الأفراد أو المؤسسات يحمل على عاتقه مواجهة عناصر الضلال والشر، سواء أكانت هذه المواجهة بالفكر، أم بالقانون، أم بتقليم أظافر هذه الجماعات ودحرها أمنياً وعسكرياً.

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