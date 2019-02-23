شكرا لقرائتكم اليمن.. معارك عنيفة في انتفاضة القبائل ضد الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توسعت المواجهات بين ميليشيات الحوثي وقبائل حجور وامتدت المعارك خلال الساعات الماضية، ليل الجمعة السبت، إلى مديريتي قارة وافلح الشام المجاورتين لمديرية كشر بعد أن فتحت الميليشيات خمسة محاور لمهاجمة كشر.

وأكدت مصادر قبلية أن مديرية قارة شهدت معارك عنيفة باسناد من طائرات تحالف دعم الشرعية ما أدى الئ مقتل نحو 45 عنصرا من الميليشيات الحوثية في المحور الشمالي لمديرية كشر بينهم عدد من القادة الميدانيين.

مصادر محلية أفادت أن طائرات التحالف أستهدفت تجمعا للميليشيات في مدرسة ببني شَهَر شمال كشر ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات وتدمير مخزن اسلحة للميليشيات.

وفي منطقة ذو يحي دارات مواجهات وصفت بالاعنف بمختلف الاسلحة صد خلالها رجال القبائل هجوما للميليشيات واسفرت المواجهات عن مقتل نحو 30 عنصر من الميليشيات.

ومن بين القيادات الميدانية للميليشيات الحوثية التي قتلت خلال الساعات الماضية، محمد حسن جحاف الذي قتل في مواجهات بمنطقة العبيسة، ووسف طاهر ، وعلي الشصر ، وعلي بن ناصر جابر ، وزيد حامس، وجميعهم قتلوا بغارات للتحالف.

وكشفت مصادر قبلية عن انضمام القبائل في مديرية الوشحة القريبة من مديرية قارة للقتال الى جانب قبائل حجور في كشر حيث انتشر رجال قبائل الوشحة في الطرقات ، وقطعوا خطوط الامداد عن الميليشيات من مديرية بكيل المير المجاورة لصعدة ، ونصبوا نقاط المراقبة والتفتيش ومنعوا مرور عناصر الميليشيات وامداداتهم عبر مناطقهم والمتجهة الى كشر

وفي الاثناء واصلت طائرات تحالف دعم الشرعية قصف تعزيزات الميليشيات الى المحاور الشمالية وذلك بالتزامن مع عمليات انزال جوي نفذته طائرات أخرى لامداد مقاتلي القبائل بالمؤن والذخائر.

وتوعد شيوخ قبليون من حجور بالحاق الهزيمة بالميليشيات الحوثية بعد مرور نحو اربعة اسابيع منذ بدأت الميليشيات هجومها ضد القبائل.

وحذرت مصادر قبلية من مساعي وساطة يقوم بها شيوخ من حجور بايعاز من قيادة الميليشيات في محاولة لامتصاص الهزائم التي منيت بها والسعي لشق الصف بين أبناء القبائل، واحداث خرج للالتفاف على القبائل.

مصادر أمنية في صنعاء كشف عن توجيهات اصدرها زعيم التمرد الحوثي عبدالملك بسحب وايقاف عدد من القيادات الميدانية للميليشيات من جبهة حجور بعد فشلها في تحقيق أي تقدم.

وقالت المصادر أن عبدالملك الحوثي منح القياديين العسكريين للجماعة علي أبو الحاكم، ويوسف المداني المكلفين بالاشراف على إدارة المعارك في حجور مهلة ثمانية واربعين ساعة لحسم المعركة مع القبائل، وهو ما يفسر اشتداد المعارك الدائرة هناك، وكثافة الهجمات الحوثية المتلاحقة على عدة محاور.