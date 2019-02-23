شكرا لقرائتكم تونس.. حراك في الداخلية لمواجهة عودة مقاتلي داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عينت وزارة الداخلية التونسية عددا من الشخصيات استعدادا لمواجهة التحديات المحتملة بعد عودة مقاتلي داعش وعائلاتهم إلى البلاد.

,توالت ردود الفعلِ على إعلان وزارةِ الداخلية التونسية تعيين عدد من الشخصيات في خُطة أمنية حساسة.

التعيينات اعتبرها البعض محسوبة على رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وحزبه الجديد. وهي خطوة لم تحظ أيضا بموافقة حركة النهضة.

ومن جهة أخرى، يرى فريق آخر أن التعيينات جاءت استعدادا لمواجهة تحديات عودةِ مقاتلي وعائلات داعش و خاصة بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول ضرورة عودة عناصر التنظيم الى بلدانهم وما يطرحه هذا القرار من تحديات ومخاطر أمنية.

وقال الخبير في الشان الامني صلاح الدين الجورشي إن التعيينات تسعى للتحكم في ارتفاع نسبة الجريمةِ المنظمة وجاءت بعد عجز حكومات ما بعد الثورة عن توفير سياسة امنية وقائية ناجعة.

وذكر الخبير في الشان الامني عليا علاني أن تعيين شخصيات أمنية مشهود لها بالحرفية والحياد على مستوى الامن العمومي ومقاومة الجريمة المنظمة قد يشكل نقلة نوعية إذا ما توافرت إرادة العملِ الجاد بعيدا عن التسييس.

شخصيات نصّبت وأخرى عُزلت في السلك الامني في الوقت الذي تعاني الحدود التونسية من آفتي الارهاب والتهريب، الشيءُ الذي أكّده ادراج المفوضية الاوروبيةِ لتونس مجددا ضمن القائمةِ السوداء لغسل الأموال وتمويلِ الإرهاب.

وتبقى فعالية الخطوة مرهونة بإحداث نتائج إيجابية على الأرض.