قطع المياه عن 14 منطقة بمصر الجديدة وعين شمس.. اليوم

آمنة عبدالعظيم



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (النزهة الجديدة - الكوربة - هليوبوليس - سانت فاتيما - منطقة الحجاز ومتفرعاته - جامع الفتح - خلف الكلية الحربية - شارع فريد سميكة - منطقة عين شمس الشرقية والغربية - منطقة المسلة - خارجة المطرية - إبراهيم عبد الرازق -

الهايكستب)، وذلك ابتداء من الساعة 10 صباح اليوم السبت، وحتى الساعة 4 صباح غدا الأحد.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 1000 مم بطريق مسطرد القديم، لتحسين الخدمة.