جوايدو يقول إنه عبر الحدود بمساعدة الجيش الفنزويلي

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا- د ب أ:
قال خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، مساء الجمعة إنه عبر الحدود إلى كولومبيا بمساعدة الجيش الفنزويلي.
وقال في مدينة كوكوتا الحدودية الكولومبية إن "القوات المسلحة شاركت في هذه العملية."
ويؤكد الجيش الفنزويلي حتى الآن ولاءه للرئيس نيكولاس مادورو، الذي يريد أن يمنع بدء تسليم المساعدات الإنسانية يوم السبت.
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