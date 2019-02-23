في 3 ثوانٍ.. كولومبيا تفجر منزل تاجر المخدرات "إسكوبار"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشرت قناة سكاي نيوز عربية، مقطع فيديو، يستعرض لحظة تفجير الحكومة الكولومبية مبنى إقامة تاجر المخدرات "بابلو إسكوبار" بمدينة مديين الكولومبية. واستغرق هدم مبنى "موناكو" سيئ السمعة، 3 ثوان فقط . Advertisements وتجمع المئات لمشاهدة الحدث من عائلات ضحايا اسكوبار. وقتلت كولومبيا، اسكوبار عام 1993، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد صراع دموي مع تجار مخدرات حصد آلاف الأرواح . وقررت مدينة المديين، إقامة حديقة ومتحف مكانه تكريما لذكرى الضحايا.​

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