جوتيرش يحث فنزويلا على عدم استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- د ب أ:

حث الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش وزير خارجية فنزويلا في اجتماع يوم الجمعة على التأكد من أن السلطات لا تستخدم القوة المميتة ضد المتظاهرين، وفقا لبيان صادر عن مكتب الأمين العام.

وقال جوتيريش إن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع المؤسسات الفنزويلية لمساعدة المحتاجين، وذلك في البيان الصادر بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياثا.

وقال أرياثا للصحفيين إن الجيش الفنزويلي "لن يصدر مطلقا أوامر بإطلاق النار على السكان المدنيين" مشيرا إلى أن القوات الموجودة على الحدود مهمتها الدفاع عن الأراضي الفنزويلية "من أي هجوم مسلح ضد بلادنا".

كما التقى أرياثا بمجموعة من الدول الداعمة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، من بينها روسيا وبوليفيا وسورية وكوريا الشمالية.