المارثون السنوي "أنا متسامح" في أبو ظبي



كتبت - ليندا سليم

استضافت مدينة مصدر في أبوظبي يوم الجمعة الماراثون البيئي السنوى" أنا متسامح" الذي نظمته جمعية أصدقاء البيئة ، وشارك به المئات من مختلف الشرائح العمرية .

انطلق الماراثون حوالي الساعة الرابعة عصرا من أمام البوابة الرئيسية في مدينة مصدر وانتهى في الحديقة البيئية بمشاركة مجانية ومتاحة لأربعة فئات هي أصحاب الهمم للجري لمسافة (500 متر)، والأطفال لمسافة (1 كيلومتر)، والنساء لمسافة (2 كيلومتر)، والرجال لمسافة (3 كيلومترات ) .

وقد نظم السباق في إطار التعاون بين جمعية أصدقاء

البيئة وشرطة أبوظبي بالإضافة إلى العديد من الجهات مثل مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر ووزارة التغيرالمناخي والبيئة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ، كما شاركت الفرق التطوعية بإضافة أجمل الأثر وكان من أهمها اللمسة التي صاغتها المجموعة التي شاركت من فريق بصمة سعادة التطوعي .هذا وقد قام كل من فهد محمد الحمّادي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة بوزارة التغير المناخي والبيئة والدكتور إبراهيم عليمحمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة بتكريم الفائزين حيث حصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة على ميداليات تقديراً لإنجازهم، في حين حصل جميع المشاركين على شهادة تقدير بالإضافة إلى الجوائز العينية والنقدية .كما عقب السباق مشاركة فعالة من فريق K9 من شرطة أبوظبي حيث قاموا بعرض مميز للكلاب البوليسية تخلله السماح للأطفال والحضور بملامسة الكلاب واللعب معهم .وقد ساهم حضور الشخصيات الاجتماعية والفنانين والمشاهيربالإضافة إلى الوفد الرسمي من الكنيسة طابعا جميلا وإنسانيا على هذه الفعالية في جو أخوي وعائلي تملأه روح المنافسة والفرح ، الأمر الذي جعل من السباق صورة جميلة لترسيخ معنى التسامح في عام التسامح .