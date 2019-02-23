أكبر مصنع «نوتيلا» في العالم يغلق أبوابه... والسبب؟

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أعلنت شركة «فيريرو» الإيطالية المتخصصة في صناعة الشوكولاته والحلويات، تعليق عمليات الإنتاج في أكبر مصنع «نوتيلا» بالعالم، حسب تقرير نشرته صحيفة «ذا لوكال».

وتم تعليق الإنتاج في مصنع «نوتيلا» في منطقة نورماندي بفرنسا، المسؤول عن إنتاج ما يصل إلى ربع المبيعات العالمية من الشوكولاته الشهيرة بسبب «سوء الجودة».

وأعلنت شركة «فيريرو» أنها قررت وقف الإنتاج مؤقتاً في مصنعها «فيليرز إيكاليس» بشمال فرنسا «كإجراء احترازي».

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ووفقاً لما أكدته الشركة المصنّعة لشوكولاته «نوتيلا»، لا داعي للمستهلكين للتخلص من المنتج الذي قاموا بشرائه مؤخراً، لأن جميع منتجاتها في الأسواق سليمة وخالية من أي عيوب، وفقاً للتقرير.

وسيؤدي الإغلاق المؤقت إلى تمكين الخبراء من إجراء التحقيقات اللازمة بشأن جودة المواد المستخدمة في إنتاج شوكولاته «نوتيلا»، وستعرف النتائج بحلول نهاية الأسبوع الحالي.

وينتج المصنع الذي يقع في منطقة سين البحرية الشمالية في فرنسا 600 ألف عبوة من «نوتيلا» في اليوم، أي ربع الإنتاج العالمي من هذا المنتج الشهير.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشف مسؤولو ضبط الجودة خللاً معيناً في أحد المكونات المستخدمة في «نوتيلا» وشوكولاته «كندر بوينو».