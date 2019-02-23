الجراح يريد التوظيف

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية الكاتب: الخليج 365 عدد المشاهدات: 123

علمت «الأخبار» أن وزير الإعلام جمال الجراح يُحاول الالتفاف على البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري ومخالفته. فبعد أن التزمت الحكومة في بيانها بوقف التوظيف على أنواعه عام 2019، يسعى الجراح إلى توقيع عقود شراء خدمات لتسعة موظفين للوزارة. المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

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