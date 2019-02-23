آخر تحديث: منذ 1 من الساعات المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية الكاتب: الخليج 365 عدد المشاهدات: 123

يتمّ التداول في وزارة الخارجية والمغتربين بمعلومات تفيد باحتمال تعيين مستشار الوزير جبران باسيل للشؤون الإعلامية، أنطوان قسطنطين سفيراً من خارج الملاك، فور شغور أول مركز دبلوماسي. ومن المتوقع أن يكون قسطنطين خلفاً للسفير اللبناني لدى البرازيل يوسف صياح، الذي سيُحال على التقاعد في بداية الـ2020. يُذكر أنّ قسطنطين كان «مُرشّح باسيل» إلى تولّي رئاسة البعثة لدى الفاتيكان، قبل أن يؤول المنصب إلى النائب السابق فريد الياس الخازن، بطلبٍ من الرئيس ميشال عون. المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار باسيل الإعلامي سفيراً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العنكبوت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.