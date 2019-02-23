قبيل وصول قافلة بوليف لجماعة إنزكان.. ليلة بيضاء لتزيين المحطة الطرقية – صورة

استنفرت جماعة إنزكان مختلف أجهزتها، ليلة أمس الخميس، من أجل تزيين المحطة الطرقية، لاستقبال للقافلة الوطنية المتنقلة للسلامة الطرقية، التي حلت في جهة سوس ماسة، صباح اليوم الجمعة، في مدينة إنزكان، والتي يترأسها محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل، واللوجستيك والماء المكلف بالنقل.

وقامت جماعة إنزكان بتسخير عدد مهم من العمال قصد صباغة أرصفة المحطة الطرقية لإنزكان، في وقت متأخر من ليلة أمس، في مشهد استغرب له عدد من الفعاليات المدنية، والجمعوية، والمتتبعين للشأن المحلي.

يذكر أن القافلة المتنقلة للسلامة الطرقية، حلت في مدينة أكادير، صباح اليوم، في أكادير، وبدأت عملية التكوين الجهوي لفائدة مهندسي، وتقنيي الجماعات المحلية في جهة سوس ماسة حول الدليل المرجعي لتجهيزات السلامة الطرقية في الوسط الحضري، الذي يروم توحيد مواصفات البنية التحتية الطرقية، التي تبقى مسؤولة عن نسبة مهمة من حوادث السير المميتة.

وكانت القافلة قد انطلقت، أمس، من العاصمة الرباط، مرورا بمدينة مراكش، وصولا إلى مدن جهة سوس ماسة، إذ يضم البرنامج عددا مهما من الحملات التحسيسية، والتوعوية، والدورات التكوينية بتنسيق مع المهنيين، بالإضافة إلى إعطاء انطلاقة، وتدشين عدد من المشاريع المرتبطة بالقطاع.