جوتيريس يحذر فنزويلا من استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، السبت، السلطات الفنزويلية على عدم استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، بعد أن أطلقت الشرطة النار على شخصين وقتلتهما خلال محاولتهما منع إغلاق معبر حدودي مع البرازيل.

وقال جوتيريس في بيانه "الأمم المتحدة سوف تستمر بالعمل بما يتوافق مع مبادئ الإنسانية والحيادية والنزاهة والاستقلالية، والعمل مع المؤسسات الفنزويلية لتقديم العون للناس الذين يحتاجون إلى المساعدة".



وقتل رجل وزوجته وجرح 15 آخرون من السكان الأصليين للبلاد، في مواجهات مع جنود فنزويليين، وفق ما أوردته منظمة "كايب كايب" الحقوقية.

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ووقع الاشتباك في ولاية بوليفار الجنوبية الشرقية بالقرب من الحدود مع البرازيل، التي أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإغلاقها الخميس الماضي، لمنع المساعدات من دخول البلاد.

وتمثل المساعدات الإنسانية صراعا جديدا بين مادورو والمعارض خوان جوايدو، والذي توجه بنفسه الخميس الماضي إلى الحدود الكولومبية ليحاول إدخال المساعدات الإنسانية الأمريكية التي يرفضها الرئيس مادورو.