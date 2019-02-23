الجيش اليمني يصد هجوما بالبيضاء ومقتل وإصابة 30 حوثيا في حجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صدت قوات الجيش اليمني، الجمعة، هجوما عنيفا للمليشيا الانقلابية شمال شرقي محافظة البيضاء، وسط البلاد، فيما أسفرت معارك حجة مع المقاومة الشعبية عن مقتل وإصابة 30 عنصرا حوثيا.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني، في محور بيحان، كسرت هجوما عنيفا على مواقعها في جبهة الملاجم، وكبدت المليشيا عددا من القتلى والجرحى.



وأشار البيان إلى أن المليشيا تحاول منذ أسبوعين التقدم في الملاجم واستعادة السيطرة على مواقع فقدتها في وقت سابق، لكن قوات الجيش تحبطها وتكبدها المزيد من الخسائر البشرية.

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وفي حجور شمالي غرب اليمن، ذكر بيان للدفاع اليمنية أن المواجهات التي اندلعت، الجمعة، بين مليشيا الحوثي الانقلابية وقبائل حجور في مديرية "قارة" أسفرت عن سقوط 30 عنصراً من المليشيا الانقلابية قتلى وجرحى.

ووفقا للمصدر، فقد فجرت المليشيا الوضع في عزلة "المصابيح" واستحدثت جبهة جديدة شرق المديرية جراء الهجوم والقصف المكثف على القبائل.

وأشار البيان إلى أن المليشيا حولت المباني إلى ثكنات عسكرية، ونصبت عربة قتالية في مدرسة "المصابيح"، فيما تمركز عدد من قناصتها أعلى مبنى "الوحدة الصحية" لقصف مرتفعات "الرحبة" التي تتحصن فيها المقاومة الشعبية.