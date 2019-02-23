النائب محمد كلوب: البرلمان يدعم سياسات وزير التعليم فى مواجهة الدروس الخصوصية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كلوب، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن سياسات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، والتى تلتهم ما بين 35 مليارا إلى 40 مليار جنيه سنويا، يؤكد إصرار الدولة فى وضع التعليم فى مكانه المستحق.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تأكيد وزارة التربية والتعليم بأنها لن تتهاون مع أى معلم يثبت مشاركته فى مراكز الدروس الخصوصية، وأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المعلمين الذين يثبت تورطهم أمر أعلنت الوزارة عنه منذ فترة طويلة لكنه لم يتم تفعيلة بشكل كامل حتى الآن.
وطالب "كلوب" بضرورة زيادة الحملات التى تقوم بها الوزارة على مراكز الدروس الخصوصية فى المحافظات، للحفاظ على عقول الطلاب من بعض الأفكار وما يقدم لهم من معلومات، إضافة إلى العودة للمدرسة، والمساهمة فى نجاح منظومة التعليم الجديدة.
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