شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود شعلان يطالب وزير الزراعة بإعلان خطته لتقليل الفجوة الغذائية أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة بعرض خطته للقضاء على الفجوة الغذائية فى بعض المحاصيل الغذائية والتى لا يتم الاستغناء عنها من المواطن المصرى وفى مقدماتها الفول والعدس.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن السوق المصرى يعانى من وجود فجوة كبيرة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الفول، حيث أصبح من المؤلم وغير المصدق أن مصر تستورد 80% من احتياجاتنا من الفول.

وأشار "شعلان" إلى أنه يجب معرفة أسباب وصول الفجوة الكبيرة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الفول وهو سلعة استراتيجية يتناولها جميع المواطنين وبلا استثناء، ولكنها تمثل أولوية قصوى للمواطنين، مطالبا من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى باتخاذ الإجراءات التى تكفل تشجيع وإقبال المزارعين على زراعة محصول الفول للحد من استيراده من الخارج.