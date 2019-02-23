اليوم.. وزير الزراعة يفتتح مؤتمر "أجرى بيزنس الدولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

يفتتح الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائبته الدكتورة منى محرز، لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقيادات القطاع الزراعي بمصر، اليوم السبت، معرض ومؤتمر"أجرى بيزنس الدولي" للزراعة والإنتاج الحيواني في دورته الخامسة بأرض المعارض الدولية في مدينة نصر.

وصرح ماهر الخضيري، المنسق العام لمعرض ومؤتمر "أجرى بيزنس" الدولي، بأنه من المقرر عقد وزير الزراعة مؤتمرًا صحفيًا عقب جولته التفقدية لأجنحة المعرض؛ للرد على أسئلة الصحفيين والإعلاميين حول أهم القضايا الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء الآمن، إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة وأبطال الإنتاج في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بمصر.

وأضاف الخضيري، في تصريحات صحفية، أن المؤتمر يشهد تواجدًا لكبرى شركات التمويل الدولية الاسبانية والألمانية، التي تقدم قروضا ميسرة للمستثمرين المصريين والعرب المهتمين بالإنتاج والتصدير الزراعي.​