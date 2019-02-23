ترامب يرشح سفيرة بلاده في كندا لمنصب مندوب واشنطن بالأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- د ب أ: رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفيرة بلاده في كندا كيلي نايت كرافت لتكون مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة. وكتب ترامب على موقع تويتريوم الجمعة "لقد قامت كيلي بعمل رائع في تمثيل بلادنا وليس لدي شك في أنه تحت قيادتها، سيتم تمثيل بلادنا بـأعلى مستوى". وترددت شائعات عن طرح اسم كيلي (56 عاما) كخيار محتمل للمنصب. وإذا وافق مجلس الشيوخ على تعيين كيلي، فستحل محل نيكي هالي التي تنحت عن منصبها في نهاية 2018 .

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