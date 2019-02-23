جوايدو ينجح في عبور الحدود إلى كولومبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا- د ب أ:

نجح خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، في عبور الحدود إلى مدينة كوكوتا الكولومبية، وفقا لما ذكرته إذاعة كاراكول مساء الجمعة.

وذكرت صحيفة "إل ناسيونال" الفنزويلية اليومية أن جوايدو سافر من العاصمة الفنزويلية كراكاس بواسطة حافلة، متجاوزا العديد من نقاط التفتيش التابعة للشرطة.

ثم تم نقله بطائرة مروحية إلى كوكوتا.

وظهر جوايدو في المدينة في حفل خيري أقيم لصالح فنزويلا بصحبة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي.