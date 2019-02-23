وكالة الأنباء الجزائرية تغطي المسيرات المناهضة لـ"بوتفليقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- د ب أ:
تفاجأ المراقبون للمشهد الإعلامي بالجزائر، من التغطية التي خصصتها وكالة الأنباء الرسمية، للمسيرات الحاشدة التي نظمت يوم الجمعة لمناهضة نية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الترشح لولاية خامسة.
وكتبت وكالة الأنباء الجزائرية، في برقية عنونتها ب "مظاهرات سلمية في الجزائر العاصمة وباقي الولايات، تعبيرا عن مطالب ذات طابع سياسي".
وفي الوقت الذي تجاهل فيه إعلام القطاع الخاص في الجزائر، المسيرات المناهضة لترشح بوتفليقه، خصصت وكالة الأنباء الجزائرية، لسان حال السلطة بالبلاد، تغطية للمسيرات بتقرير فيديو.
وكانت الجزائر شهدت يوم الجمعة مظاهرات حاولت الوصول إلى القصر الرئاسي بالمرادية.
ولم تشهد المظاهرات وقوع أحداث عنف، بينما استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع في بعض المناطق لتفريقهم.
ورفع المحتجون شعارات (لا للعهدة الخامسة... نعم لرحيل النظام)، و(الجزائر ماشي لبيع)، أي الجزائر ليست للبيع.
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