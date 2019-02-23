حول العالم في 24 ساعة: البشير يتخذ 10 إجراءات لمواجهة الأزمة في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها اتخاذ الرئيس السوداني، عمر البشير، عددًا من الإجراءات الهامة، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وتأجيل تعديل الدستور، وحل الحكومة. وقوع مشادات بين الشرطة الجزائرية ومتظاهرين معترضين على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعدما حاولوا الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية.

1- أبرزها "حل الحكومة".. البشير يتخذ 10 إجراءات لمواجهة الأزمة في السودان

صورة: البشير

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن بلاده تعمل على توسيع رقعة الحريات العامة، لممارسة الجماعات والأفراد لحقوقهم وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.

وأكد في خطاب للشعب السوداني، الجمعة، أن بلاده ستنحاز لفئة الشباب، لأنهم يمثلون الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أنه يتفهم مطالبهم الموضوعية وأحلامهم المشروعة، موضحًا أن الفرص لهم في القيادة والبناء قادمة.

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2- تظاهرات بالسودان ترفض قرارات البشير وتطالب بتنحيه عن الحكم

صورة: تظاهرات

اتسع نطاق التظاهرات الليلة الجمعة، في عدد من الاحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم، فور إعلان الرئيس السوداني عمر البشير حزمة قرارات في خطابه مساء الجمعة.

وأعلن البشير مساء الجمعة إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة عام، وقرر حل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات وتكوين حكومة تسيير أعمال من كفاءات وطنية، بجانب تعليق التعديلات الدستورية التي تسمح له بالترشح في انتخابات 2020.

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3- مشادات بين الشرطة الجزائرية ومتظاهرين حاولوا الوصول لمقر رئاسة الجمهورية

صورة: الشرطة الجزائرية

وقعت مشادات بين الشرطة الجزائرية ومتظاهرين معترضين على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعدما حاولوا الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية، وذلك وكالة الصحافة الفرنسية.

ونجح مئات المتظاهرين، في اختراق الطوق الأمني الذي ضربته قوات مكافحة الشغب، والتحرك من ساحة أول مايو (مكان انطلاق المسيرات بقلب العاصمة الجزائر)، إلى ساحة البريد المركزي (على بعد كيلومترين).

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4- كوريا الشمالية تطلب مساعدات إنسانية أممية

صورة: كيم جونج أون

ناشدت كوريا الشمالية الجمعة، الأمم المتحدة، تقديم مساعدات إنسانية لها بسبب ندرة وشيكة في المواد الغذائية لديها.

كان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال أمس الخميس، إن العام الجاري سيشهد نقصا قدره 1.4 مليون طن من الأغذية في كوريا الشمالية.

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