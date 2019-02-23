السودان.. إعلان حكومة عسكرية أمنية بالولايات المختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- د ب أ:

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مراسيم جمهورية بتكليف حكام عسكريين وأمنيين لإدارة الولايات السودانية المختلفة، وتكليف وزراء وأمناء عامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم المختلفة في الحكومة الاتحادية بعد حل الحكومتين المركزية وحكومات الولايات.

وسمت المراسيم الجمهورية كلًا من الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين واليا لولاية الخرطوم والفريق أول ركن علي محمد سالم لولاية الجزيرة واللواء ركن (م) الطيب المصباح ولاية نهر النيل والفريق ركن محمد علي قرينات ولاية كسلا واللواء ركن المرضي صديق المرضي لشمال كردفان واللواء ركن مصطفى محمد نور للبحر الأحمر والفريق ركن أحمد خميس بخيت ولاية النيل الأبيض واللواء مهندس فني ركن عيسى عبد الله إدريس لولاية سنار والفريق أول ركن يحي محمد خير ولاية النيل الأزرق.

كما قضت المراسيم الجمهورية السودانية بتسمية الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد واليا للولاية الشمالية واللواء ركن (م) النعيم خطر مرسال لولاية شمال دارفور والفريق ركن أحمد علي أبو شنب لولاية جنوب دارفور والفريق ركن محمد منتي عنجر لولاية جنوب كردفان واللواء ركن خالد نور الدائم لولاية وسط دارفور والفريق أمن دخر الزمان عمر محمد لولاية غرب كردفان والعميد أمن مبارك محمد شمت لولاية القضارف واللواء ركن مهلب حسن أحمد لولاية غرب دارفور واللواء ركن سليمان مختار حاج المكي لولاية شرق دارفور.

وفي غضون ذلك، أعلن تجمع المهنيين "تجمع نقابي غير رسمي" فجر اليوم السبت عن جدول جديد للتظاهرات، متحديا بذلك قرار البشير بفرض حالة الطوارئ في البلاد .