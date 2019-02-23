مراهقتان تسرقان بنك أمريكي في ولاية ماساتشوستس

وجهت الشرطة في ماساتشوستس الأمريكية لمراهقتين عمريهما 14 و15 عاما تهمة سرقة بنك، بعد عملية اقتحام وتهديد، نتجت عن سرقة مبلغ غير محدد من المال.
وقالت شرطة فول ريفر إن فتاة عمرها 14 عاما دخلت فرعبنك بايكوست في المدينة عصر الأربعاء، وأخبرت موظف الخزينة أنها "ستفجر كل شيء وتقتل الجميع" إذا لم يسلمها الموظف المال.
وسلم موظف بالبنك الفتاة كمية "غير محددة"
وشوهدت الفتاة في مقطع مصور من كاميرا مراقبة وهي تستقل سيارة تويوتا كامري سوداء خارج البنك تقودها الفتاة الأكبر.
وحصلت الشرطة على أرقام لوحات السيارة وتتبعتها إلى منزل في المدينة حيث عثر على المراهقتين، واتهمت الفتاتان بالسرقة المسلحة. ولم ينشر اسميهما بسبب السن
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