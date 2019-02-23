توقعات الأبراج ليوم February 23, 2019

برج الحمل

مهنياً: مشهور عنك أنك من أصحاب الالتزام إلى أبعد الحدود حتى لا يوجه إليك أي لوم أو عتاب أو ينتابك الشعور بالتقصير

عاطفياً:أنت من الأشخاص الذين يمتلكون بصمة لدى الحبيب، وما لديك لا يمتلكه شخص آخر، فأنت عاطفي للغاية

صحياً: عليك الحفاظ على صحتك من الأمراض المعدية التي قد تصيبك بسبب نزلات البرد المنتشرة هذه الأيام

برج الثور

مهنياً: شخص مهم ونافذ يخفّف عنك أعباء كثيرة، ويجعلك تحتل أفضل المراتب في مجالك المهني

عاطفياً: تتبنّى مواقف الشريك المنطقية وتجدها واقعية، وهذا ما يتيح لك فسحة من النقاش المجدي معه

صحياً: تميل إلى الإكثار من المشروبات الروحية وتعرّض نفسك للمزيد من الأخطار الصحية

برج الجوزاء

مهنياً: تسعى لوضع قدميك على بداية الطريق لكي تسير على خطى المستثمرين، أنت في الطريق الصحيح فلا داعي إلى القلق والخوف

عاطفياً: تتواصل اليوم مع الشريك في جو يريده أن يكون ممتلئاً بالرومانسية والهدوء، ولكن عليك الحذر من حدوث أي خلافات بينكما

صحياً: الصحة بحالة جيدة، وتعمل باستمرار وجهد لتطوير صحتك إلى الأفضل دائماً، وأن تحافظ على ممارستك التمارين الرياضية

برج السرطان

مهنياً: لا تجازف بمستقبلك المهني من أجل حفنة من الأموال، لأنها لن تدوم كثيراً، وحاول أن تبتعد عن أجواء العمل وتستريح بعض الشيء

عاطفياً: تعزيز العلاقة أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينك وبين الشريك ويجعلك تهتم بمصالحه وإرضائه

صحياً: مزاجك السيّىء سببه الإرهاق، فحاول أن تجد فسحة للراحة والاستجمام والترويح عن النفس

برج الأسد

مهنياً: يمكن أن تمر بيوم صعب في العمل بسبب كثرة الضغوط المهنية، ولكنك قوي وتستطيع مواجهة المواقف بقوة وذكاء شديد

عاطفياً: أنت رومانسي شديد الحساسية ولكنك متقلب المزاج المزاج ومحب للتملك إلا أنك ليس بالشخص المسيطر

صحياً: ظروفك الصحية في أفضل حالتها، وهو ما يمكنك من تأدية أعمالك بإتقان وإنجازها بسهولة، ولكن أيضاً يجب أن تأخذ قسطاً من الراحة للحفاظ على طاقتك وحيويتك

برج العذراء

مهنياً: تحب النجاح وأن تثبت نفسك في عملك، لكن بشرط أن تعمل فى مجال تحبه وتختاره بنفسك، فأنت لا تستطيع أن تبذل جهودك في مجال لا تحبه

عاطفياً: رومانسي وتحب المرح وتضفى دائماً السعادة على من حولك، لهذا تبتعد تماماً عن أي مشاكل ونزاعات من الممكن أن توتر علاقتك بالشريك

صحياً: على الرغم من أنك تصاب بالتعب بسهولة، إلا أنك لا تحب أن تستسلم وتحاول أن تقاوم، لكن هذا من الممكن أن يسبب لك الإصابة بوعكة صحية

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برج الميزان

مهنياً: يوم يحمل إيجابيات كثيرة ويدعوك الى الاستثمار وتجربة الحظ واكتشاف آفاق جديدة

عاطفياً: تبدو أمورك العاطفية بحاجة إلى إعادة تقييم، ولا سيما بعد التطورات الطارئة أخيراً

صحياً: جسمك متعب وصحتك تحتاج إلى المزيد من الانتباه والعناية والابتعاد عن حالات التشنج

برج العقرب

مهنياً: لا تقدم على أي مجازفة أو خطوة متسرعة، واتخذ مالياً موقف المراقب وحاول أن ترى الأمور من كل جوانبها

عاطفياً: موضوعات مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي ستكون في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما

صحياً: تناول القليل من كل ما تشتهيه بدون اتباع سياسة الحرمان التي تؤدّي حتماً إلى الإفراط في تناول الأطعمة لاحقاً، وزيادة الوزن والوصول إلى مرحلة السمنة لاحقاً

برج القوس

مهنياً: ردود الأفعال الغاضبة غالباً ما تؤدي إلى ارتكاب الأخطاء، لذلك تريث قليلاً قبل إطلاق الأحكام العشوائية

عاطفياً: علاقتك بالشريك والتي كانت حتى اليوم تمر بفترات اضطراب تعرف ثباتاً واستقراراً كبيراً على المدى المنظور

صحياً: تقوم باتباع حمية غذائية منتظمة تجعلك تبتعد قليلاً عن المأكولات الدسمة والحلويات

برج الجدي

مهنياً: بانتظارك خبر مفرح ومفاجأة تعيد الأمل إليك، واعمل توضيح بعض الأمور مع الشركاء بهدوء وبصراحة مطلقة

عاطفياً: الحبيب يقدر كل ما تقوم به، ويعطيك معنويات إضافية للسير قدماً في ما أنت عازم على تحقيقه

صحياً: يجب أن تساهم في إعادة النشاط والحيوية إلى صحتك إذا كنت تشعر بالإرهاق نتيجة الضغوط الماضية

برج الدلو

مهنياً: تتهور كثيراً بسبب السرعة في اتخاذ القرارات المهمة، لذا عليك أن تكون أكثر حذراً في تصرفاتك لضمان مستقبل أفضل

عاطفياً: تحتاج إلى القيام ببعض التعديلات العامة على مسلكك لئلا تتعرض للكثير من الأخطاء والمصائب مع الشريك

صحياً: تفاؤلك الدائم وأخذ الأمور ببساطة يحولان دون تأزم أوضاعك النفسية أكثر فأكثر

برج الحوت

مهنياً: عليك التأّني والحذر في عملك، ولا سيما أن تجاربك السابقة مع الزملاء غير مشجعة على الإطلاق

عاطفياً: تبحث في شؤون حياتية وعاطفية، وتهتم لمعلومات وأخبار جديدة تفيد دراسة لك أوتحقيقاً أوتصوراً، قد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور

صحياً: تمتع بالأجواء الإيجابية في محيطك، فهي لن تتكرر دائماً