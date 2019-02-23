توقعات الأبراج ليوم February 23, 2019

برج الحمل
مهنياً: مشهور عنك أنك من أصحاب الالتزام إلى أبعد الحدود حتى لا يوجه إليك أي لوم أو عتاب أو ينتابك الشعور بالتقصير
عاطفياً:أنت من الأشخاص الذين يمتلكون بصمة لدى الحبيب، وما لديك لا يمتلكه شخص آخر، فأنت عاطفي للغاية
صحياً: عليك الحفاظ على صحتك من الأمراض المعدية التي قد تصيبك بسبب نزلات البرد المنتشرة هذه الأيام
برج الثور
مهنياً: شخص مهم ونافذ يخفّف عنك أعباء كثيرة، ويجعلك تحتل أفضل المراتب في مجالك المهني
عاطفياً: تتبنّى مواقف الشريك المنطقية وتجدها واقعية، وهذا ما يتيح لك فسحة من النقاش المجدي معه
صحياً: تميل إلى الإكثار من المشروبات الروحية وتعرّض نفسك للمزيد من الأخطار الصحية
برج الجوزاء
مهنياً: تسعى لوضع قدميك على بداية الطريق لكي تسير على خطى المستثمرين، أنت في الطريق الصحيح فلا داعي إلى القلق والخوف
عاطفياً: تتواصل اليوم مع الشريك في جو يريده أن يكون ممتلئاً بالرومانسية والهدوء، ولكن عليك الحذر من حدوث أي خلافات بينكما
صحياً: الصحة بحالة جيدة، وتعمل باستمرار وجهد لتطوير صحتك إلى الأفضل دائماً، وأن تحافظ على ممارستك التمارين الرياضية
برج السرطان
مهنياً: لا تجازف بمستقبلك المهني من أجل حفنة من الأموال، لأنها لن تدوم كثيراً، وحاول أن تبتعد عن أجواء العمل وتستريح بعض الشيء
عاطفياً: تعزيز العلاقة أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينك وبين الشريك ويجعلك تهتم بمصالحه وإرضائه
صحياً: مزاجك السيّىء سببه الإرهاق، فحاول أن تجد فسحة للراحة والاستجمام والترويح عن النفس
برج الأسد
مهنياً: يمكن أن تمر بيوم صعب في العمل بسبب كثرة الضغوط المهنية، ولكنك قوي وتستطيع مواجهة المواقف بقوة وذكاء شديد
عاطفياً: أنت رومانسي شديد الحساسية ولكنك متقلب المزاج المزاج ومحب للتملك إلا أنك ليس بالشخص المسيطر
صحياً: ظروفك الصحية في أفضل حالتها، وهو ما يمكنك من تأدية أعمالك بإتقان وإنجازها بسهولة، ولكن أيضاً يجب أن تأخذ قسطاً من الراحة للحفاظ على طاقتك وحيويتك
برج العذراء
مهنياً: تحب النجاح وأن تثبت نفسك في عملك، لكن بشرط أن تعمل فى مجال تحبه وتختاره بنفسك، فأنت لا تستطيع أن تبذل جهودك في مجال لا تحبه
عاطفياً: رومانسي وتحب المرح وتضفى دائماً السعادة على من حولك، لهذا تبتعد تماماً عن أي مشاكل ونزاعات من الممكن أن توتر علاقتك بالشريك
صحياً: على الرغم من أنك تصاب بالتعب بسهولة، إلا أنك لا تحب أن تستسلم وتحاول أن تقاوم، لكن هذا من الممكن أن يسبب لك الإصابة بوعكة صحية
برج الميزان
مهنياً: يوم يحمل إيجابيات كثيرة ويدعوك الى الاستثمار وتجربة الحظ واكتشاف آفاق جديدة
عاطفياً: تبدو أمورك العاطفية بحاجة إلى إعادة تقييم، ولا سيما بعد التطورات الطارئة أخيراً
صحياً: جسمك متعب وصحتك تحتاج إلى المزيد من الانتباه والعناية والابتعاد عن حالات التشنج
برج العقرب
مهنياً: لا تقدم على أي مجازفة أو خطوة متسرعة، واتخذ مالياً موقف المراقب وحاول أن ترى الأمور من كل جوانبها
عاطفياً: موضوعات مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي ستكون في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما
صحياً: تناول القليل من كل ما تشتهيه بدون اتباع سياسة الحرمان التي تؤدّي حتماً إلى الإفراط في تناول الأطعمة لاحقاً، وزيادة الوزن والوصول إلى مرحلة السمنة لاحقاً
برج القوس
مهنياً: ردود الأفعال الغاضبة غالباً ما تؤدي إلى ارتكاب الأخطاء، لذلك تريث قليلاً قبل إطلاق الأحكام العشوائية
عاطفياً: علاقتك بالشريك والتي كانت حتى اليوم تمر بفترات اضطراب تعرف ثباتاً واستقراراً كبيراً على المدى المنظور
صحياً: تقوم باتباع حمية غذائية منتظمة تجعلك تبتعد قليلاً عن المأكولات الدسمة والحلويات
برج الجدي
مهنياً: بانتظارك خبر مفرح ومفاجأة تعيد الأمل إليك، واعمل توضيح بعض الأمور مع الشركاء بهدوء وبصراحة مطلقة
عاطفياً: الحبيب يقدر كل ما تقوم به، ويعطيك معنويات إضافية للسير قدماً في ما أنت عازم على تحقيقه
صحياً: يجب أن تساهم في إعادة النشاط والحيوية إلى صحتك إذا كنت تشعر بالإرهاق نتيجة الضغوط الماضية
برج الدلو
مهنياً: تتهور كثيراً بسبب السرعة في اتخاذ القرارات المهمة، لذا عليك أن تكون أكثر حذراً في تصرفاتك لضمان مستقبل أفضل
عاطفياً: تحتاج إلى القيام ببعض التعديلات العامة على مسلكك لئلا تتعرض للكثير من الأخطاء والمصائب مع الشريك
صحياً: تفاؤلك الدائم وأخذ الأمور ببساطة يحولان دون تأزم أوضاعك النفسية أكثر فأكثر
برج الحوت
مهنياً: عليك التأّني والحذر في عملك، ولا سيما أن تجاربك السابقة مع الزملاء غير مشجعة على الإطلاق
عاطفياً: تبحث في شؤون حياتية وعاطفية، وتهتم لمعلومات وأخبار جديدة تفيد دراسة لك أوتحقيقاً أوتصوراً، قد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور
صحياً: تمتع بالأجواء الإيجابية في محيطك، فهي لن تتكرر دائماً
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأبراج ليوم February 23, 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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