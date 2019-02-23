نقل “خان الخليلي” إلى المملكة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:42 صباحًا, 23 فبراير 2019 م

المناطق - وكالات

حرصت اللجنة المنظمة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، الذي يقام في الصياهد الجنوبية، على استقطاب سوق خان الخليلي الذي يعد من أهم أسواق القاهرة وأحدً

أشهر الأسواق الشعبية في العالم، ويقع في حي الحسين المنطقة التي تتمتع بجذب سياحي كبير لزوار مصر والقاهرة وأيضًا يجذب عدداً كبيراً من السياح، ويوجد به العديد من البازارات والمطاعم الشعبية.

واستغرق مدة إنشائه (13) يوماً بعد أن أحضر القائمون على المهرجان السوق بكامل عدته لأول مرة في خارج جمهورية مصر الشقيقة.

وشهدت الساعات الأولى من افتتاح القرية التراثية إقبالاً كبيرا من الزوار على بازارات ومطاعم خان الخليلي، التي يطغى على طابعها التراث والروح المصرية من ناحية المنتجات والعروض على أصوات الموسيقى المصرية.

ويحتل خان الخليلي مكانة كبيرة حيث يعد مصدر إلهام للعديد من الكتاب والأدباء المصريين منهم الكاتب الكبير نجيب محفوظ، حيث ألف رواية اسمها خان الخليلي وبسبب النجاح الكبير الذي حققته تم تحويلها إلى فيلم سينمائي.