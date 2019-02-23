شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يرشح «كرافت» سفيرة في الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يرشح سفيرة الولايات المتحدة لدى كندا، لتكون سفيرة لأمريكا لدى الأمم المتحدة.

وأضاف "ترامب"، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسرني أن أعلن أن كيلي نايت كرافت، سفيرنا الحالي لدى كندا، مرشحة لتكون سفيرا لأمريكا لدى الأمم المتحدة".

وتابع ترامب في تغريدة أخرى: "قامت كيلي بعمل بارز في تمثيل أمتنا، وليس لدي أدنى شك في أن بلدنا تحت قيادتها، سيكون ممثلا على أعلى مستوى. تهانينا لكيلي وعائلتها".