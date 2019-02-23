شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يرشح «كرافت» سفيرة في الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "ترامب"، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسرني أن أعلن أن كيلي نايت كرافت، سفيرنا الحالي لدى كندا، مرشحة لتكون سفيرا لأمريكا لدى الأمم المتحدة".
وتابع ترامب في تغريدة أخرى: "قامت كيلي بعمل بارز في تمثيل أمتنا، وليس لدي أدنى شك في أن بلدنا تحت قيادتها، سيكون ممثلا على أعلى مستوى. تهانينا لكيلي وعائلتها".
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