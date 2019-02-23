الارشيف / اخبار العالم

اعتقال مناهضي ترشيح بوتفليقة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال مناهضي ترشيح بوتفليقة والان نبدء بالتفاصيل

انتشر رجال الأمن بالجزائر، وقوات مكافحة الشغب في ساحة أول مايو، بقلب العاصمة، بشكل مكثف منذ صباح الجمعة، حيث بدأت عملية اعتقالات فردية وتفريق للمتجمهرين، حتى الصحفيين الذين حضروا للتغطية بالساحة التي ضرب المناهضون للولاية الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة موعدهم فيها.

وشهدت الشوارع حركة أمنية غير معتادة، أمس، في مقابل علو الأصوات المنادية للخروج إلى الشارع؛ احتجاجا على إبداء بوتفليقة رغبته للترشح لولاية رئاسية خامسة بعد عشرين سنة من حكم البلاد.

ونجح مئات المتظاهرين في اختراق الطوق الأمني الذي ضربته قوات مكافحة الشغب، والتحرك من ساحة أول مايو إلى ميدان البريد المركزي.

وهتف المتظاهرون (لا للعهدة الخامسة)، في مسيرة سلمية، لم يستخدم الأمن الجزائري أي نوع من أنواع العنف لقمعها، بل تم الرضوخ للمحتجين الذين أصروا على الخروج بالتجمهر سلميا، الأمر الذي لم تشهده البلاد منذ أن رفعت حالة الطوارئ في الجزائر قبل سنوات، حيث يتم منع أي مسيرة أو تجمهر في العاصمة.

وسجلت مسيرات الأمس حضورا نسائيا ملحوظا في الخطوة التي اعتبرت الأولى من نوعها، خاصة أن الرئيس الجزائري حرص في كل خطاباته على التشديد على حرية المرأة وحقوقها.

Advertisements

وقامت قوات الأمن باعتقالات فردية وتفريق للمتجمهرين، حتى الصحفيين الذين حضروا للتغطية بالساحة التي ضرب المناهضون للولاية الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة موعدهم فيها.

وشهدت الشوارع حركة أمنية غير معتادة، صباحا، في مقابل علو الأصوات المنادية للخروج إلى الشارع.

ويتخوف الجزائريون، موالاة ومعارضة، من جر المسيرات السلمية نحو منعرج أمني قد لا يكون رحيما بالبلاد، وقد شهدت شبكة الإنترنت ليلة الخميس، تشويشا، بداية من الساعة الثامنة مساء، اعتبره الناشطون محاولة من السلطات لوقف تصعيد تواصل الراغبين في الخروج لوقفات احتجاجية منددة بالعودة الخامسة.

يشار إلى أن الجزائر سوف تشهد انتخابات رئاسية في 18 أبريل المقبل.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال مناهضي ترشيح بوتفليقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا