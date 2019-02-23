شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يتظاهرون في السودان..والبشير يستدعي «الولاة» والان نبدء بالتفاصيل

قال شهود: إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين نظموا مسيرات ورددوا هتافات مناهضة للحكومة عقب صلاة الجمعة في مسجد كبير قرب العاصمة السودانية.

» استمرار المظاهرات

والمظاهرات التي شهدتها مدينة أم درمان خارج مسجد السيد عبد الرحمن المهدي هي الأحدث فيما أصبح احتجاجات شبه يومية في البلاد منذ 19 ديسمبر. وردد المحتجون هتافات تقول: «الثورة خيار الشعب» و «تسقط بس» في إشارة إلى أن مطلبهم الوحيد هو انتهاء حكم الرئيس عمر البشير.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود، وطالبت برحيله من السلطة.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين واعتقلت اشخاصا من بينهم أعضاء في حزب معارض ونشطاء وصحفيون.

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» اطلاق سراح

إلى ذلك قالت نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض، مريم الصادق المهدي، في تعميم صحفي، الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية: إن الأمن السوداني أطلق سراحها بجانب خمسة آخرين جميعهم من حزبها، بينهم الأمين العام سارة نقد الله والقيادي بالحزب ونجل رئيسه صديق الصادق المهدي، وأشارت إلى أنه أبقى على 19 معتقلا باتباعه سياسة «فرق تسد».

» استدعاء الولاة

من جانبه، قرر الرئيس السوداني عمر البشير، الجمعة، استدعاء جميع ولاة السودان، كما أعلن عن إجراء تعديلات وصفت بواسعة النطاق على هياكل حزب «المؤتمر الوطني»، الذي يرأسه بجانب تعديلات في مناصب الولاة ومؤسسة الرئاسة.

وقالت مصادر صحفية في السودان: إن البشير استدعى ولاة الولايات لاجتماع طارئ، كما دعا الآلية التنسيقية العليا للحوار التي تضم ممثلي القوى المشاركة في الحكومة إلى لقائه بهم مساء أمس الجمعة.