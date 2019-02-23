شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدعم قبائل «حجور» بالسلاح والمؤن والان نبدء بالتفاصيل

نفذ طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، عملية إنزال جوي لأسلحة وذخائر دعما لقبائل حجور، في مديرية كشر بمحافظة حجة شمال غربي البلاد، في وقت قتلت غارات قيادات حوثية مع العشرات من عناصرها في ذات المنطقة.

وأكدت مصادر ميدانية، أن طيران التحالف العربي نفذ عملية إنزال جوي لكمية من الأسلحة والذخائر في مديرية كشر، وذلك لدعم قبائل حجور التي تخوض معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ أربعة أسابيع.

ووفقا لـ«سبتمبر نت»، قالت المصادر: تضمن الإنزال ذخائر ومؤنا ومعدات طبية كدعم لرجال القبائل، ومساندتهم في التصدي للميليشيات التي تشن هجمات مكثفة ومستمرة على المنطقة.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يمد فيها التحالف بقيادة المملكة القبائل بالسلاح، بعد أن كان قد نفذ أول عملية إنزال جوي قبل يومين، تمثلت بمعونات إغاثية وطبية إلى مناطق حجور.

» قصف المدنيين

ولاحقا قصفت ميليشيات الحوثي بصواريخ الكاتيوشا منازل المواطنين في عزلة بني شهر في مديرية كشر، من مواقع تمركزها في بلاد الصوفة بمديرية مستبأ شمال المحافظة، ومن مدفعيتها المتمركزة في منطقة أبودوار.

إلى ذلك، تمكن رجال القبائل في حجور كشر بمحافظة حجة من صد هجومين عنيفين للميليشيات، فيما تكللت 12 غارة للتحالف العربي بمقتل قيادات حوثية مع عشرات من عناصرهم وتدمير آليات تحاصر المنطقة.

وأكد سكان محليون مصرع وجرح العشرات جراء الغارات بينهم قيادات ميدانية منهم يوسف طاهر وعلي بن ناصر جابر وإصابة القياديين زيد حامس والقعب.

ووفقا لـ«وكالة 2 ديسمبر»، أكدت مصادر محلية مصرع وجرح العشرات من الميليشيات على الجبهتين الشمالية والغربية لمديرية كشر.

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وبحسب المصادر فقد صد أبناء القبائل هجومين استخدمت فيهما جميع أنواع الأسلحة الثقيلة على بني شهر وقرى الندرسة والقرو، وكبدوا الحوثيين خسائر في الآليات العسكرية فيما فر من تبقى منهم.

» تقدم صعدة

وفي صعدة، أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما جديدا في مديرية كتاف شمالي شرق المحافظة.

وتمكنت قوات الجيش من استكمال تحرير ما تبقى من سلسلة جبال رشاحة والخط الإسفلتي المؤدي إلى منطقة آل أبوجبار، عقب معارك خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

أما في نيويورك، فبحث الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي، أمس، جهود إحلال السلام في اليمن، وشددا في لقائهما على أهمية بدء الأطراف المرحلة الأولى والانسحاب من الحديدة.

وعقب اللقاء الذي دام 35 دقيقة بمقر الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك: إن أنطونيو غوتيريش ومايك بومبيو ناقشا الوضع في اليمن؛ ولا سيما تنفيذ اتفاق ستوكهولم وأهمية أن تبدأ الأطراف بالمرحلة الأولى في الانسحاب من الحديدة.

ويعتبر ميناء الحديدة المنفذ الذي تدخل عبره المساعدات والإمدادات إلى اليمن حيث يعيش الملايين على حافة المجاعة، فيما تستغله إيران لتهريب السلاح والصواريخ إلى الحوثيين الذين يستخدمونه بالتالي منصة لاستهداف الملاحة الدولية والتجارة العالمية.