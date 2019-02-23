شكرا لقرائتكم خبر عن «القوات اللبنانية»: إعلام «حزب الله» كاذب والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» في بيان: إن مانشيت صحيفة «الأخبار» اليوم (أمس الجمعة) بعنوان «القوات: فليبق النازحون!» هي كذب وتضليل وافتراء، وكل من تسول له نفسه الكلام بالمنطق نفسه هو كاذب ومضلل ومفترٍ؛ لأن «القوات اللبنانية» مع عودة النازحين البارحة قبل اليوم واليوم قبل غد، فيما أصحاب هذا المنطق يعملون على إبقاء النازحين في لبنان تحقيقا لمآربهم السياسية.
وذكر «القوات اللبنانية» أنه معلوم للجميع أن «حزب الله» الذي خرج للدفاع عن بشار الأسد لديه أوثق العلاقات مع هذا النظام، وبالتالي لماذا لم ينجح في إعادة النازحين إلى سوريا حتى اليوم، وخصوصا أنه كان بادر إلى تأليف لجان لتنظيم عودتهم، ولكن لم نعد نسمع شيئا عن مصيرها وما حققته.
وشدد على أنه يؤكد على مسؤولية الحكومة مجتمعة في شأن عودة النازحين، لافتا إلى أنها مسؤولية وطنية، وقال: من غير المسموح استخدامها «فزاعة» وذريعة من أجل التطبيع مع نظام الأسد.
وختم البيان بتأكيده على أن حزب «القوات» مع عودة النازحين الفورية وضد كل هذا الافتراء والتضليل والكذب، ونأسف لبعض التصرفات غير المسؤولة والهادفة إلى تبدية مصلحة النظام السوري على المصلحة اللبنانية العليا وضرب الدستور وانتهاك سياسة النأي بالنفس.
كانت هذه تفاصيل خبر «القوات اللبنانية»: إعلام «حزب الله» كاذب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.