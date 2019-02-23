شكرا لقرائتكم خبر عن «القوات اللبنانية»: إعلام «حزب الله» كاذب والان نبدء بالتفاصيل

كذب حزب «القوات اللبنانية» أمس، إعلام ميليشيا «حزب الله»، ووصفه بالمضلل والمفتري، لافتا إلى أن الحملة المبرمجة تجاهه وقياداته سببها وقوفه ضد عودة نفوذ الأسد والتطبيع مع نظامه.

وقالت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» في بيان: إن مانشيت صحيفة «الأخبار» اليوم (أمس الجمعة) بعنوان «القوات: فليبق النازحون!» هي كذب وتضليل وافتراء، وكل من تسول له نفسه الكلام بالمنطق نفسه هو كاذب ومضلل ومفترٍ؛ لأن «القوات اللبنانية» مع عودة النازحين البارحة قبل اليوم واليوم قبل غد، فيما أصحاب هذا المنطق يعملون على إبقاء النازحين في لبنان تحقيقا لمآربهم السياسية.

وذكر «القوات اللبنانية» أنه معلوم للجميع أن «حزب الله» الذي خرج للدفاع عن بشار الأسد لديه أوثق العلاقات مع هذا النظام، وبالتالي لماذا لم ينجح في إعادة النازحين إلى سوريا حتى اليوم، وخصوصا أنه كان بادر إلى تأليف لجان لتنظيم عودتهم، ولكن لم نعد نسمع شيئا عن مصيرها وما حققته.

وشدد على أنه يؤكد على مسؤولية الحكومة مجتمعة في شأن عودة النازحين، لافتا إلى أنها مسؤولية وطنية، وقال: من غير المسموح استخدامها «فزاعة» وذريعة من أجل التطبيع مع نظام الأسد.

وختم البيان بتأكيده على أن حزب «القوات» مع عودة النازحين الفورية وضد كل هذا الافتراء والتضليل والكذب، ونأسف لبعض التصرفات غير المسؤولة والهادفة إلى تبدية مصلحة النظام السوري على المصلحة اللبنانية العليا وضرب الدستور وانتهاك سياسة النأي بالنفس.