شكرا لقرائتكم خبر عن «البشير» يعلن الطوارئ ويحل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد، وحل حكومة الوفاق الوطني وحل حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات.

وقال، فى خطاب له، قبل قليل، إنه "يدعو المحتجين للجلوس على طاولة الحوار لتجنيب البلاد المصائب".

وشدد على أن وثيقة الحوار الوطني أساس متين للم شمل القوى السياسية في الداخل والخارج.

ودعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه لإتاحة الفرصة للمزيد من الحوار. وجدد العهد على أن يكون رئيسا على مسافة واحدة من الجميع من الموالاة والمعارضة.