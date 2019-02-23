البشير يكلف 6 وزراء لتسيير شؤون البلاد ويعين حكاما جددا للولايات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مراسيم جمهورية قضت بحل حكومة الوفاق الوطني، وتكليف 6 وزراء ومعهم وكلاء الوزارات لتسيير شؤون البلاد.

كما شملت المراسيم إعفاء ولاة الولايات البالغ عددهم 18 واليا وتعيين وجوه عسكرية جديدة باستثناء واليي الخرطوم والقضارف، اللذين احتفظا بمنصبيهما في التشكيل الجديد.



وكلف البشير فضل عبدالله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية، وحامد محمد النور ممتاز وزيرا لديوان الحكم الاتحادي، وأحمد سعد عمر وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء، وفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزيرا للدفاع، والدكتور الدرديري محمد أحمد وزيرا للخارجية، ومولانا محمد أحمد سالم وزيرا للعدل.

وأصدر البشير مرسوما جمهوريا بحل حكومات الولايات وإعفاء ولاتها، وتكليف ولاة عسكريين، هم فريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين-ولاية الخرطوم، وفريق أول ركن علي محمد سالم-ولاية الجزيرة، ولواء ركن (م) الطيب المصباح-ولاية نهر النيل، وفريق ركن محمد علي قرينات-ولاية كسلا، ولواء ركن المرضي صديق المرضي-شمال كردفان، ولواء ركن مصطفى محمد نور-ولاية البحر الأحمر.

وكلف فريق ركن أحمد خميس بخيت-ولاية النيل الأبيض، ولواء مهندس فني ركن عيسى عبدالله إدريس-ولاية سنار، وفريق أول ركن يحيى محمد خير- ولاية النيل الأزرق، وفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد-الولاية الشمالية، ولواء ركن (م) النعيم خطر مرسال-ولاية شمال دارفور، وفريق ركن أحمد علي أبوشنب-ولاية جنوب دارفور، وفريق ركن محمد منتي عنجر-ولاية جنوب كردفان، ولواء ركن خالد نور الدائم-ولاية وسط دارفور.

وشمل التكليف فريق أمن دخر الزمان عمر محمد-ولاية غرب كردفان، وعميد أمن مبارك محمد شمت-ولاية القضارف، ولواء ركن مهلب حسن أحمد-ولاية غرب دارفور، ولواء ركن سليمان مختار حاج المكي-ولاية شرق دارفور.

