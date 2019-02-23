ترامب: الانسحاب الأمريكي من كوريا الجنوبية غير مطروح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن محادثاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون المقررة الأسبوع المقبل في هانوي لن تتناول سحب القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.



وأعلن ترامب أن الانسحاب "ليس من المواضيع المطروحة على الطاولة"، خلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يلتقي الجانبان في قمة ثانية بالعاصمة الفيتنامية هانوي يومي الـ27 والـ28 من الشهر الجاري.





وإثر قمتهما الأولى في سنغافورة في يونيو/حزيران الماضي، وقع ترامب وكيم وثيقة مبهمة عن "نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية" دون تحقيق تقدم ملموس.