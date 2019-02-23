اعتقال قاطع الرؤوس في تنظيم داعش

أفادت سكاي نيوز عربية بأن أجهزة الأمن العراقية تمكنت من إلقاء القبض على قاطع الرؤوس في داعش. فقد ألقت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وإثر معلومات استخبارية دقيقة القبض على أحد الإرهابيين الذين تسللوا عبر الحدود العراقية السورية والمعروف ب (قاطع الرؤوس). وظهر الرجل بعدة إصدارات للدواعش أمام أشخاص قام بقطع رؤوسهم في العراق وسوريا.

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