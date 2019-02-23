أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن محادثاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المقررة الأسبوع المقبل في هانوي لن تتناول سحب القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية.
وأعلن ترامب أن الانسحاب ”ليس من المواضيع المطروحة على الطاولة“، وذلك خلال حديثه مع الصحافيين في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يؤكد أن الانسحاب الأمريكي من كوريا الجنوبية غير مطروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.