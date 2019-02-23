ترامب يؤكد أن الانسحاب الأمريكي من كوريا الجنوبية غير مطروح

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن محادثاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المقررة الأسبوع المقبل في هانوي لن تتناول سحب القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

وأعلن ترامب أن الانسحاب ”ليس من المواضيع المطروحة على الطاولة“، وذلك خلال حديثه مع الصحافيين في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.